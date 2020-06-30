Из Lamoda ушел последний из сооснователей

Онлайн-ритейлер Lamoda покинет Буркхард Биндер — последний из четырех сооснователей, остававшийся в руководстве компании. Об этом говорится в сообщении Lamoda.

Биндер занимал пост гендиректора Lamoda, эти полномочия он передаст Джери Калмису, а сам займется развитием собственного проекта в сфере электронной торговли.

«Конечно, это было нелегким решением, — прокомментировал свой уход Буркхард Биндер. — Вместе с Lamoda мы проделали огромный путь, от стартапа из четырех человек до крупнейшей в стране онлайн-платформы в сфере моды. Но неизбежно наступает время двигаться дальше, и я покидаю компанию, чтобы заняться развитием собственного нового проекта в сфере электронной торговли».

Lamoda основана в 2011 году Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером, Нильсом Тонзеном и Домиником Пикером. Тонзен и Пикер покинули Lamoda в 2018 году.

В апреле 2020 года стало известно об уходе из Lamoda еще одного сооснователя — Флориана Янсена. Вместе с несколькими топ-менеджерами онлайн-ритейлера он перешел в команду «Магнита», заняв пост исполнительного директора, ответственного за цифровую трансформацию ритейлера.

В первом квартале 2020 года Lamoda увеличила оборот на 19,8% год к году — до 10,3 млрд руб. Валовая прибыль компании выросла на 29% — до 3,1 млрд рублей. Число активных пользователей площадки составляет 3 млн.

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