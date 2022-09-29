До конца осени Xiaomi планирует начать поставки ноутбуков в Россию

До конца ноября китайская Xiaomi может официально начать завозить ноутбуки в Россию. Вендор станет едва ли не первым мировым брендом, который выйдет на российский рынок после начала СВО и санкционной кампании, сообщили «Известиям» несколько источников.
Пока вендор официально ввозил на российских рынок смартфоны, аксессуары, мелкую бытовую технику. Гаджеты можно найти в крупных торговых сетях и небольших онлайн-магазинах, но ввезены они по параллельному импорту.
Компания сможет значительно нарастить продажи ноутбуков на фоне отсутствия американских и тайваньских устройств. В начале 2022 года ноутбуки Xiaomi занимали 3,5–4% рынка этих устройств в штуках.
Фото на обложке: Robert Way /
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