Законопроект о внешнем управлении ушедшими из РФ иностранными компаниями внесен в Госдуму

«Единая Россия» внесла Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Главная цель законопроекта — «защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику».

«Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики», — говорится в сообщении.

Под действие закона подпадут компании, которые были единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или считались градообразующими.

Решение по таким компаниям будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению назначат только по решению суда.

По теме: Список компаний, которые ограничили работу в России

При этом иностранным собственникам, как сообщается, сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Таким образом, они смогут сохранить свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости.

Ранее Минэк подготовил законопроект, согласно которому внешнее управление компаниями, объявившими об уходе из России, перейдет к госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентству по страхованию вкладов. Они смогут оперативно перехватить управление в таких компаниях, а затем создать на их базе новые организации и продать на открытых торгах.

Фото на обложке: Unsplash