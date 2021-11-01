Регистрация корпоративных сим-карт и возможность менять условия кредита из-за COVID-19: новые законы в ноябре

В ноябре в России вступает в силу ряд новых законов — госрегулирование оборота этилового спирта, регистрация корпоративных сим-карт и другие. Рассказываем о нововведениях последнего месяца осени.
Госрегулирование оборота этилового спирта
С 1 ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.
Реестр мощностей для производства этилового спирта или алкогольной продукции ведет Росалкогольрегулирование.
Закон должен стать дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.
Заемщики смогут менять условия кредита из‑за COVID-19
Банк России рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита, если доход гражданина больше не позволяет исполнять обязательства.
Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий наличие коронавируса у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это относится также к тем, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.
На такие же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.
Контроль за оборотом драгоценных металлов
Юрлица, который добывают, извлекают или производят драгметаллы, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
Регистрация корпоративных сим-карт
Компании и ИП должны передать данные о своих корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. В противном случае с 1 декабря эти сим-карты будут заблокированы.
Кроме того, сотрудники должны подтвердить эти данные. Сделать оба действия можно на Госуслугах.
Закон вступает в силу 29 ноября и направлен на борьбу с телефонным мошенничеством. Ожидается, что он позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.
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Фото на обложке: Unsplash
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