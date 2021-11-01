Регистрация корпоративных сим-карт и возможность менять условия кредита из-за COVID-19: новые законы в ноябре

В ноябре в России вступает в силу ряд новых законов — госрегулирование оборота этилового спирта, регистрация корпоративных сим-карт и другие. Рассказываем о нововведениях последнего месяца осени.

Госрегулирование оборота этилового спирта

С 1 ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

Реестр мощностей для производства этилового спирта или алкогольной продукции ведет Росалкогольрегулирование.

Закон должен стать дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.

Заемщики смогут менять условия кредита из‑за COVID-19

Банк России рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита, если доход гражданина больше не позволяет исполнять обязательства.

Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий наличие коронавируса у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это относится также к тем, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.

На такие же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Контроль за оборотом драгоценных металлов

Юрлица, который добывают, извлекают или производят драгметаллы, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Регистрация корпоративных сим-карт

Компании и ИП должны передать данные о своих корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. В противном случае с 1 декабря эти сим-карты будут заблокированы.

Кроме того, сотрудники должны подтвердить эти данные. Сделать оба действия можно на Госуслугах.

Закон вступает в силу 29 ноября и направлен на борьбу с телефонным мошенничеством. Ожидается, что он позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.

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