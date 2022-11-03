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В Совфеде обсуждают создание реестра недружественных правообладателей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В Совете Федерации начались обсуждения создания единого реестра недружественных правообладателей, узнал «Коммерсантъ». В него предлагают включать компании, которые поддерживают санкции против РФ.

В Совфеде обсуждают создание реестра недружественных правообладателей

Стать участниками такого реестра могут и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта.

Идею выдвинул глава Ассоциации параллельного импорта и зампредседателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности (ИС) Анатолий Семенов.

Согласно документу, на который ссылается «Ъ», в список попадут правообладатели, в отношении которых можно будет применить критерии «поддержка санкций при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность» и «дискриминация территории РФ в отношении доступности правообладателя и его товаров».

Список будет единым для всех видов интеллектуальной собственности, уже далее регуляторы каждой сферы (Минкульт, Минпромторг, Минцифры и другие) и суды решат, какие «контрсанкционные меры» нужно выработать.

Автор инициативы считает, что такой реестр должен вести уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями» (в настоящее время такой должности не существует). Он получит право требовать принудительного лицензирования недоступных в России объектов ИС.

  • Сейчас в отношении недружественных правообладателей уже применяется новое регулирование: отечественные компании могут переводить им деньги на специальный рублевый счет «О», который открывается в российском банке на имя правообладателя.
  • Также обсуждается законопроект о принудительной лицензии. Изначально он предполагал, что компании могут получить принудительную лицензию на контент правообладателя, который отказывается заключать договор, через суд — проект распространялся на кино, музыку, книги, ПО и другое. В октябре автор документа заявил, что перевнесет его, ограничившись фильмами для показа в кинотеатрах.

Фото на обложке: Unsplash

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