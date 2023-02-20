Индийская компания Boat выпустила беспроводные наушники с запасом автономной работы до 150 часов

Индийский производитель wearable-устройств выпустил беспроводные наушники, способные работать 150 часов без подзарядки. На их полную зарядку потребуется всего один час. Новинка уже поступила в продажу по цене 1,3 тыс. рублей.

Индийская компания-производитель wearable-устройств Boat выпустила беспроводные наушники Rockerz Trinity, способные работать до 150 часов на одном заряде аккумулятора.

Наушники выполнены в конструктиве с шейным ободом. По заявлению производителя, Rockerz Trinity стали первыми в мире наушниками такого типа, которые могут работать так долго без подзарядки. Компания отмечает, что для полной зарядки наушников потребуется всего один час.

Наушники управляются кнопками и могут совмещаться с любыми bluetooth-устройствами. Устройство оснащено аккумулятором на 220 mAh и передовой технологией передачи звука Crystal Bionic Sound.

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