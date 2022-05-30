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Дистрибьютор алкоголя Luding Group запустил производство водки и настоек

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дистрибьютор алкоголя в Россию Luding Group решил запустить производство водки и настоек под брендом «Северная тропа» в подмосковной Коломне. Летом компания планирует начать розлив джина.

Дистрибьютор алкоголя Luding Group запустил производство водки и настоек

Водка и настойки представлены в ценовой категории до 500 рублей за бутылку 0,5 л. Компания за год намерена продать не менее 80 тыс. дал, а за два-три года увеличить объем реализации до 500 тыс. дал ежегодно, сообщил «Коммерсантъ».

Директор по маркетингу Luding Андрей Ушаков полагает, что россияне будут чаще интересоваться отечественными брендами из-за роста цен на импортный алкоголь и ухода из страны ряда известных марок.

Участники рынка считают, что потенциал у проектов есть, но также они прогнозируют острую конкуренцию среди существующих и новых игроков.

На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.

Фото на обложке: Nordroden / Shutterstock

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