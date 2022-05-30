Дистрибьютор алкоголя Luding Group запустил производство водки и настоек

Дистрибьютор алкоголя в Россию Luding Group решил запустить производство водки и настоек под брендом «Северная тропа» в подмосковной Коломне. Летом компания планирует начать розлив джина.

Водка и настойки представлены в ценовой категории до 500 рублей за бутылку 0,5 л. Компания за год намерена продать не менее 80 тыс. дал, а за два-три года увеличить объем реализации до 500 тыс. дал ежегодно, сообщил «Коммерсантъ».

Директор по маркетингу Luding Андрей Ушаков полагает, что россияне будут чаще интересоваться отечественными брендами из-за роста цен на импортный алкоголь и ухода из страны ряда известных марок.

Участники рынка считают, что потенциал у проектов есть, но также они прогнозируют острую конкуренцию среди существующих и новых игроков.

На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.

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