Mail.ru будет показывать рекламу поверх картинок в интернете

Принадлежащий Mail.ru Group сервис нативной рекламы Relap разработал новый рекламный формат in-image. Он позволяет встраивать рекламные блоки прямо в картинку, на которую смотрит пользователь. Об этом Rusbase рассказали в Mail.ru.

Изображение на картинке анализирует технология компьютерного зрения. Если на картинке ноутбук или смартфон, пользователь увидит рекламу электроники, пояснили в компании. Система также учитывает контент на всей странице.

Формат in-image — собственная разработка Relap. В компании полагают, что она поможет бороться с «баннерной слепотой», когда пользователи перестают замечать привычные рекламные блоки.

В Mail.ru Group затруднились оценить инвестиции в проект. Сейчас разработка находится в тестовом режиме и будет полностью запущена в первом квартале 2020 года. Первым использовать технологию стал «Тинькофф банк».

Mail.ru Group купила Relap в 2019 году и объединила его со своим аналогичным продуктом MyWidget. Получившаяся платформа персонализирует контент на основе поведения пользователя и показывает нативную рекламу под видом статей на сайте.