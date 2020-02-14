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Mail.ru будет показывать рекламу поверх картинок в интернете

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Принадлежащий Mail.ru Group сервис нативной рекламы Relap разработал новый рекламный формат in-image. Он позволяет встраивать рекламные блоки прямо в картинку, на которую смотрит пользователь. Об этом Rusbase рассказали в Mail.ru.

Mail.ru будет показывать рекламу поверх картинок в интернете

Изображение на картинке анализирует технология компьютерного зрения. Если на картинке ноутбук или смартфон, пользователь увидит рекламу электроники, пояснили в компании. Система также учитывает контент на всей странице.

Формат in-image — собственная разработка Relap. В компании полагают, что она поможет бороться с «баннерной слепотой», когда пользователи перестают замечать привычные рекламные блоки.

В Mail.ru Group затруднились оценить инвестиции в проект. Сейчас разработка находится в тестовом режиме и будет полностью запущена в первом квартале 2020 года. Первым использовать технологию  стал «Тинькофф банк».

Mail.ru Group купила Relap в 2019 году и объединила его со своим аналогичным продуктом MyWidget. Получившаяся платформа персонализирует контент на основе поведения пользователя и показывает нативную рекламу под видом статей на сайте.

 

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14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

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