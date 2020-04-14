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Mail.ru Group перенесла запуск продаж своей «умной» колонки на 2 квартал

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Срок запуска продаж «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group переносится на второй квартал 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Mail.ru Group перенесла запуск продаж своей «умной» колонки на 2 квартал

Ранее компания анонсировала старт продаж «Капсулы» до конца первого квартала 2020 года по цене 6,99 тысячи рублей. 

При этом предзаказ колонок остается открыт, его можно оформить на сайте компании.

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В первой половине 2020 года запустить в коммерческую эксплуатацию умную колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома планирует МТС. Голосовой помощник «Марвин» в настоящее время проходит тестирования. У компании нет планов переносить сроки запуска.

Летом 2018 года на рынок «умных колонок» вышел «Яндекс», начав продавать свое первое устройство — «Яндекс.Станцию» по 9,99 тысячи рублей.

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