Mail.ru Group перенесла запуск продаж своей «умной» колонки на 2 квартал

Срок запуска продаж «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group переносится на второй квартал 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Ранее компания анонсировала старт продаж «Капсулы» до конца первого квартала 2020 года по цене 6,99 тысячи рублей.

При этом предзаказ колонок остается открыт, его можно оформить на сайте компании.

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В первой половине 2020 года запустить в коммерческую эксплуатацию умную колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома планирует МТС. Голосовой помощник «Марвин» в настоящее время проходит тестирования. У компании нет планов переносить сроки запуска.

Летом 2018 года на рынок «умных колонок» вышел «Яндекс», начав продавать свое первое устройство — «Яндекс.Станцию» по 9,99 тысячи рублей.