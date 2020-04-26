«Почта Mail.ru» запустит сервис видеозвонков

«Почта Mail.ru» начала тестировать сервис звонков и видеосвязи. Об этом Rusbase рассказали в компании.

С помощью сервиса «Видеозвонки Mail.ru» можно будет устраивать групповые звонки. Количество участников — до ста человек. Аккаунт в Mail.ru нужен только организатору звонка. Остальные участники смогут присоединиться к звонку по ссылке из приглашения.

Сервис интегрирован с «Почтой Mail.ru» — мобильной и веб-версией. Ссылку на звонок можно создать в меню Почты или при создании письма. На главной странице Mail.ru тоже появится кнопка для перехода к сервису.

Интерфейс видеозвонков Mail.ru

Видеозвонки Mail.ru работают в тестовом режиме для части аудитории. Как рассказали в компании, в ближайшее время сервис станет доступен всем пользователям. Компания не называет конкретные сроки.