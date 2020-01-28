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Максут Шадаев назначен главой Минкомсвязи

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

21 января Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового состава правительства. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Максут Шадаев. 

Максут Шадаев назначен главой Минкомсвязи

Согласно информации TAdviser, в разное время Шадаев работал в IBS, НИИ «Восход», «Ростелекоме», правительстве Московской области, Администрации Президента.

РБК составил список всех министров нового правительства, назначенных указом президента:

  • труда и соцзащиты — Антон Котяков;
  • просвещения — Сергей Кравцов;
  • сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев;
  • транспорта — Евгений Дитрих;
  • юстиции — Константин Чуйченко;
  • здравоохранения — Михаил Мурашко;
  • иностранных дел — Сергей Лавров;
  • обороны — Сергей Шойгу;
  • экономического развития — Максим Решетников;
  • финансов — Антон Силуанов;
  • культуры — Ольга Любимова;
  • промышленности и торговли — Денис Мантуров;
  • внутренних дел — Владимир Колокольцев;
  • науки и высшего образования — Валерий Фальков;
  • энергетики — Александр Новак;
  • спорта — Олег Матыцин;
  • цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев;
  • МЧС — Евгений Зиничев;
  • по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов;
  • природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин;
  • строительства и ЖКХ — Владимир Якушев. 

Как сообщает телеграм-канад Mash, новый кабинет министров начнет работу по следующим направлениям:

  1. Реализация задач, которые президент поставил в своем послании;
  2. Демография, поддержка семей с детьми;
  3. Рост доходов, забота о тех, кому нужна помощь государства;
  4. Качественное здравоохранение, образование.

15 января правительство Российской Федерации подало в отставку в полном составе. На пост нового премьер-министра был назначен Михаил Мишустин.

Фото: Lifestyle discover / Shutterstock

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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