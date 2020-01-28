Максут Шадаев назначен главой Минкомсвязи

21 января Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового состава правительства. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Максут Шадаев.

Согласно информации TAdviser, в разное время Шадаев работал в IBS, НИИ «Восход», «Ростелекоме», правительстве Московской области, Администрации Президента.



РБК составил список всех министров нового правительства, назначенных указом президента:



труда и соцзащиты — Антон Котяков;

просвещения — Сергей Кравцов;

сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев;

транспорта — Евгений Дитрих;

юстиции — Константин Чуйченко;

здравоохранения — Михаил Мурашко;

иностранных дел — Сергей Лавров;

обороны — Сергей Шойгу;

экономического развития — Максим Решетников;

финансов — Антон Силуанов;

культуры — Ольга Любимова;

промышленности и торговли — Денис Мантуров;

внутренних дел — Владимир Колокольцев;

науки и высшего образования — Валерий Фальков;

энергетики — Александр Новак;

спорта — Олег Матыцин;

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев;

МЧС — Евгений Зиничев;

по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов;

природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин;

строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.

Как сообщает телеграм-канад Mash, новый кабинет министров начнет работу по следующим направлениям:

Реализация задач, которые президент поставил в своем послании; Демография, поддержка семей с детьми; Рост доходов, забота о тех, кому нужна помощь государства; Качественное здравоохранение, образование.

15 января правительство Российской Федерации подало в отставку в полном составе. На пост нового премьер-министра был назначен Михаил Мишустин.

Фото: Lifestyle discover / Shutterstock