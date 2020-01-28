Максут Шадаев назначен главой Минкомсвязи
21 января Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового состава правительства. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Максут Шадаев.
Согласно информации TAdviser, в разное время Шадаев работал в IBS, НИИ «Восход», «Ростелекоме», правительстве Московской области, Администрации Президента.
РБК составил список всех министров нового правительства, назначенных указом президента:
- труда и соцзащиты — Антон Котяков;
- просвещения — Сергей Кравцов;
- сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев;
- транспорта — Евгений Дитрих;
- юстиции — Константин Чуйченко;
- здравоохранения — Михаил Мурашко;
- иностранных дел — Сергей Лавров;
- обороны — Сергей Шойгу;
- экономического развития — Максим Решетников;
- финансов — Антон Силуанов;
- культуры — Ольга Любимова;
- промышленности и торговли — Денис Мантуров;
- внутренних дел — Владимир Колокольцев;
- науки и высшего образования — Валерий Фальков;
- энергетики — Александр Новак;
- спорта — Олег Матыцин;
- цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев;
- МЧС — Евгений Зиничев;
- по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов;
- природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин;
- строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.
Как сообщает телеграм-канад Mash, новый кабинет министров начнет работу по следующим направлениям:
- Реализация задач, которые президент поставил в своем послании;
- Демография, поддержка семей с детьми;
- Рост доходов, забота о тех, кому нужна помощь государства;
- Качественное здравоохранение, образование.
15 января правительство Российской Федерации подало в отставку в полном составе. На пост нового премьер-министра был назначен Михаил Мишустин.
Фото: Lifestyle discover / Shutterstock
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