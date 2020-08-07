Мальта и Люксембург повысят налог на капитал из России
Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Страны поднимут ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.
Переговоры с Кипром продолжаются. Они пройдут в Москве 10 и 11 августа.
«Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», — сказал Сазанов.
Минфин России в начале августа сообщил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром. Причиной разрыва стало то, что страны не смогли договориться о внесении изменений в российско-кипрское соглашение. Кипр не согласился на предложенное РФ повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну.
«Переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром», — добавил Сазанов.
Также планируется пересмотреть налоговое соглашение с Голландией.
Напомним, весной президент Владимир Путин предложил отменить льготные налоговые ставки для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. Он поручил пересмотреть налоговые соглашения с «транзитными» странами и разорвать договоренности с государствами, которые не пойдут на изменения.
Фото: ZGPhotography / Shutterstock
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