Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Страны поднимут ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

Мальта и Люксембург повысят налог на капитал из России