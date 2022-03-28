RB.RU продолжает рассказывать о главных событиях для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: перебои с поставками продуктов, серый импорт, пересмотр валютного закона Японии, блокировки за повторные покупки товаров и другое к утру 28 марта.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 28 марта