Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 28 марта

Карина Пардаева
RB.RU продолжает рассказывать о главных событиях для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: перебои с поставками продуктов, серый импорт, пересмотр валютного закона Японии, блокировки за повторные покупки товаров и другое к утру 28 марта.
Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 28 мартаКарина Пардаева
Мир
- Япония намерена пересмотреть закон об иностранной валюте, чтобы не допустить каких-либо лазеек в санкционном режиме против России, в том числе в области криптовалюты, заявил премьер-министр Фумио Кисида.
Правительство
- Роскомнадзор заблокировал сайт, где собраны все серии «Масяни», после выхода эпизода о конфликте России с Украиной.
- Минпромторг предложил частично отменить ответственность за серый импорт. Это ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения владельца бренда. Ведомства прорабатывают идею на фоне введения западных санкций. В Минпромторге планируют послабление в отношении товаров, необходимых для насыщения рынка.
Финансы
- ЦБ откроет торги всеми российскими акциями на Мосбирже 28 марта, короткие продажи по-прежнему запрещены.
- Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание главного депозитария РФ. Инвесторы могут остаться без купонов по евробондам и даже не иметь возможности продать бумаги.
- Банки начали на практике применять указание ЦБ, предписывающее ограничивать или блокировать карты граждан, осуществляющих спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи.
Бизнес
- На фоне массового исхода иностранных топ-менеджеров из РФ в связи с обострением геополитической обстановки пост главы совета директоров производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») покинул Тони Майер. Теперь топ-менеджер может сосредоточиться на развитии в РФ своей сети кафе-пекарен «Хлеб насущный».
- Канадские ритейлеры Empire Company Ltd., Metro Inc. и Loblaw Companies Ltd. начали стали убирать российские продукты с полок. Речь идет о российском квасе, семечках подсолнечника и зефира в шоколаде.
- Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих. Компания на время откажется от упаковки объемом два литра, также приостанавливается производство и продажа упаковки для вина и прохладительных напитков, за исключением соков.
- Российские заведения общепита столкнулись с проблемами в поставках овощей, салатов, некоторых видов рыб. Причин несколько — одни товары перестали поставлять, по другим выдвигаются условия, которые вынуждают рестораторов искать других поставщиков, а на это нужно время.
Транспорт
- Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с Россией из-за санкций. Пассажирское сообщение между странами проработало всего три месяца после остановки из-за пандемии COVID-19. В грузовых перевозках, которые продолжались, значительный объем финны отказались принимать еще после того, как санкции распространились на российских металлургов и химиков.
Фото на обложке: PhotoStockPhoto /
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