Власти Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, предприниматели с товарами из переработанных отходов получат субсидии, а до 50% уехавших IT-специалистов вернутся через 8–10 месяцев. Собрали главные новости на фоне 33-го дня военной спецоперации на Украине.

Главные новости к утру 28 марта тут.

Смягчение контроля и надзора, новые субсидии и другие новости для бизнеса на фоне 33-го дня спецоперации