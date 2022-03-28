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Смягчение контроля и надзора, новые субсидии и другие новости для бизнеса на фоне 33-го дня спецоперации

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Власти Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, предприниматели с товарами из переработанных отходов получат субсидии, а до 50% уехавших IT-специалистов вернутся через 8–10 месяцев. Собрали главные новости на фоне 33-го дня военной спецоперации на Украине.

Главные новости к утру 28 марта тут

Смягчение контроля и надзора, новые субсидии и другие новости для бизнеса на фоне 33-го дня спецоперации

Власти

  • В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн руб. в год. Мэр Москвы Сергей Собянин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо.
  • Предприниматели, выпускающие товары из переработанных отходов, получат субсидии. Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направлена на эти цели. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора.
  • Россияне могут продолжать пользоваться Facebook и Instagram, несмотря на запрет Meta как экстремистской организации. Об этом говорится в опубликованной 28 марта мотивировочной части решения российского суда. «Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — следует из документа.
  • ГИБДД не будет наказывать за мелкие нарушения при перевозках товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».

Бизнес

  • Владельцы торговых центров попросили Минпромторг поддержать рителеров и российских производителей одежды, предоставив им гранты на оплату аренды в ТЦ. Всего в письме Российского совета торговых центров содержится порядка 30 предложений.
  • Heineken заявила об уходе из России. Голландская компания планирует передать бизнес в стране третьим лицам.
  • Продажи образовательных онлайн-курсов упали в моменте на 30%. Больше всего снижение наблюдается в сегменте дополнительного профобразования, в зависимости от компании оно достигает от 20 до 50%.
  • «Руссофт» спрогнозировал возвращение до 50% уехавших IT-специалистов. За последний месяц страну покинули до 20 тыс. таких работников. В течение 8–10 месяцев вернется до до 10 тыс. IT-специалистов.

Транспорт

  • SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за санкций против России. Авиакомпания надеется возобновить полеты, как только ситуация улучшится.

Фото на обложке: Unsplash

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