Экологические проблемы в Антарктиде, разработка 6G в Китае, Ferrari и Porsche против электрокаров: главное 5 марта

Ахмед Садулаев
Площадь ледников вокруг Антарктиды рекордно уменьшилась, Китай ускоряет разработку 6G-технологий, Россия договаривается о безвизовом режиме с 11 странами, а Foxconn переносит производство iPhone в Индию. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Экологические проблемы в Антарктиде, разработка 6G в Китае, Ferrari и Porsche против электрокаров: главное 5 мартаАхмед Садулаев
Мир
- Китай ускорит исследования и разработку 6G-технологий.
- Кроме того, азиатская страна намерена ускорить процесс создания торговой державы.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал богатые страны делиться доходами с бедными. Речь идет о выделении 0,15-0,2% валового национального дохода.
- Турция хочет продлить зерновую сделку еще на шесть месяцев.
Экология
- Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного низкого уровня с 1979 года, передает The Guardian.
- Porsche и Ferrari повлияли на срыв согласования закона, запрещающего двигатели внутреннего сгорания в ЕС с 2035 года (Bloomberg).
Россия
- Россия прорабатывает соглашения о безвизовых поездках с 11 странами: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.
- Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в РФ может вырасти в пять раз на майские праздники, рассказали в Альянсе туристических агентств.
Бизнес
- Тайваньская Foxconn, крупнейший в мире сборщик iPhone, инвестирует $700 млн в строительство завода в Индии на фоне «роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином».
Фото: Unsplash
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