Площадь ледников вокруг Антарктиды рекордно уменьшилась, Китай ускоряет разработку 6G-технологий, Россия договаривается о безвизовом режиме с 11 странами, а Foxconn переносит производство iPhone в Индию. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Экологические проблемы в Антарктиде, разработка 6G в Китае, Ferrari и Porsche против электрокаров: главное 5 марта