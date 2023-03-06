Раздел «Яндекса», Роскомнадзор сократит сбор персональных данных: главное 6 марта

Карина Пардаева
АФК «Система» передумала покупать долю Melon Fashion Group, МТС ведет переговоры о покупке билетной платформы TicketsCloud, Роскомнадзор планирует унифицировать правила сбора персональных данных онлайн-сервисами и другие события 6 марта.
Раздел «Яндекса», Роскомнадзор сократит сбор персональных данных: главное 6 мартаКарина Пардаева
Финансы
- Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей.
Бизнес
- Менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации «Яндекса», что предполагает выделение российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможное привлечение инвесторов в его капитал, узнал РБК.
- Российская инвестиционная компания АФК «Система» отказалась покупать долю Melon Fashion Group (MFG; бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских Eastnine и East Capital Holding AB. Причина — условия сделки не могут быть выполнены к указанному сроку.
- МТС ведет переговоры о покупке билетной платформы TicketsCloud у ее основателя Егора Егерева, узнал «Ъ». Эксперты отмечают, что с начала 2023 года продажи билетов на мероприятия снова активно растут, что может подтолкнуть к сделкам другие крупные компании.
- Группа компаний «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова продала французское винное хозяйство Chateau d'Avize, которым владела с 2010 года. Компания решила отказаться от актива из-за сложностей работы в регионе, сообщил РБК.
Технологии
- Роскомнадзор планирует унифицировать правила сбора персональных данных онлайн-сервисами и заключения пользовательских соглашений с ними.
Фото на обложке: quietbits /
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06 марта 2023
06 марта 2023
06 марта 2023