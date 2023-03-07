«Мир» бизнесу, спрос на специалистов ChatGPT: главное 7 марта

Карина Пардаева
Reima продал активы в России, российские банки запускают переводы по корпоративным картам, Michelin нашла покупателя на завод в подмосковном Давыдово и другие события 7 марта.
«Мир» бизнесу, спрос на специалистов ChatGPT: главное 7 мартаКарина Пардаева
Финансы
- Российские банки смогут запускать переводы по корпоративным картам «Мир» с 25 апреля. Возможность таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard. Сейчас они отправляют деньги по платежным поручениям.
Бизнес
- Финский производитель детской одежды Reima продал активы в России. Совладельцем местного бизнеса компании стал «Детский мир», узнали «Ведомости».
- Michelin, которая первой из иностранных шинных компаний локализовала выпуск в РФ, нашла покупателя на простаивающий с начала кризиса завод в подмосковном Давыдово, сообщил «Коммерсантъ».
Технологии и медиа
- Рынок онлайн-кинотеатров России в 2022 году достиг 63,3 млрд рублей, что на 5% больше результата 2021 года. На рынок повлияли рост выручки у «Кинопоиска» более чем на 70% и повышение большинством видеосервисов тарифных планов, пишет РБК.
- Российские разработчики инженерного программного обеспечения (ПО) выступили против принудительного лицензирования зарубежных аналогов своих решений.
- На реализацию мер поддержки экспорта российского ПО может потребоваться порядка 465 млн рублей в год, следует из проекта дорожной карты ассоциации отечественных разработчиков компьютерного ПО «Руссофт», сообщили «Ведомости»
- За последние полгода в России почти в 1,5 раза выросло число вакансий с упоминанием Colorize, в случае с ChatGPT — в 13 раз за февраль.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Где можно платить криптовалютой: обзор стран
- 2 Россияне стали оформлять меньше кредитных карт
- 3 Как безопасно перевести деньги поставщику в Китай. Нюансы оплаты в 2023
- 4 Раздел «Яндекса», Роскомнадзор сократит сбор персональных данных: главное 6 марта
- 5 Бизнес на свои деньги: что необходимо учесть на старте?
ВОЗМОЖНОСТИ
07 марта 2023
07 марта 2023
08 марта 2023
Популярное
Лонгриды