Нераспечатанный коллекционный картридж с игрой Mario продали на аукционе за рекордные $1,56 млн

Нераспечатанный коллекционный картридж с игрой Super Mario 64 продали на аукционе Heritage за $1,56 млн. Это абсолютный рекорд – ранее самым дорогим подобным лотом был картридж 1987 года выпуска с игрой The Legends of Zelda.

Аукцион начался 9 июля и продлился два дня. Было сделано более 20 ставок. Коллекционный картридж в итоге был продан за $1,56 млн.

Цена продажи стала рекордной – 9 июля на этом же аукционе был продан картридж 1987 года выпуска с игрой The Legends of Zelda за $860 тысяч.

Коллекционеры оценили лот с Super Mario 64 в 9,8 баллов по шкале Watagames. Это, по информации Heritage Auctions, может говорить о том, что таких картриджей, именно нераспечатанных в первозданном виде, осталось всего пять.

Серия игр Super Mario Bros. занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории.

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Фото: comics.ha