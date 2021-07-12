Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Нераспечатанный коллекционный картридж с игрой Mario продали на аукционе за рекордные $1,56 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Нераспечатанный коллекционный картридж с игрой Super Mario 64 продали на аукционе Heritage за $1,56 млн. Это абсолютный рекорд – ранее самым дорогим подобным лотом был картридж 1987 года выпуска с игрой The Legends of Zelda.

Нераспечатанный коллекционный картридж с игрой Mario продали на аукционе за рекордные $1,56 млн

Аукцион начался 9 июля и продлился два дня. Было сделано более 20 ставок. Коллекционный картридж в итоге был продан за $1,56 млн.

Цена продажи стала рекордной – 9 июля на этом же аукционе был продан картридж 1987 года выпуска с игрой The Legends of Zelda за $860 тысяч.

Коллекционеры оценили лот с Super Mario 64 в 9,8 баллов по шкале Watagames. Это, по информации Heritage Auctions, может говорить о том, что таких картриджей, именно нераспечатанных в первозданном виде, осталось всего пять.

Серия игр Super Mario Bros. занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: comics.ha

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Владелец TikTok передумал выходить на биржу
  2. 2 Как указ о конкуренции Байдена повлияет на Facebook и Amazon
  3. 3 Корабль Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном успешно совершил суборбитальный полет
  4. 4 Игровой фейс-контроль: Tencent будет использовать технологию распознавания лиц в своих играх
  5. 5 Кто такой гейм-дизайнер и как им стать?

ВОЗМОЖНОСТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

16 июля 2021

Навстречу переменам 2021

18 июля 2021

StartHub.Moscow

Все ВОЗМОЖНОСТИ