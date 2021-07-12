Нераспечатанный коллекционный картридж с игрой Mario продали на аукционе за рекордные $1,56 млн

Нераспечатанный коллекционный картридж с игрой Super Mario 64 продали на аукционе Heritage за $1,56 млн. Это абсолютный рекорд – ранее самым дорогим подобным лотом был картридж 1987 года выпуска с игрой The Legends of Zelda.
Аукцион начался 9 июля и продлился два дня. Было сделано более 20 ставок. Коллекционный картридж в итоге был продан за $1,56 млн.
Цена продажи стала рекордной – 9 июля на этом же аукционе был продан картридж 1987 года выпуска с игрой The Legends of Zelda за $860 тысяч.
Коллекционеры оценили лот с Super Mario 64 в 9,8 баллов по шкале Watagames. Это, по информации Heritage Auctions, может говорить о том, что таких картриджей, именно нераспечатанных в первозданном виде, осталось всего пять.
Серия игр Super Mario Bros. занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: comics.ha
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Владелец TikTok передумал выходить на биржу
- 2 Как указ о конкуренции Байдена повлияет на Facebook и Amazon
- 3 Корабль Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном успешно совершил суборбитальный полет
- 4 Игровой фейс-контроль: Tencent будет использовать технологию распознавания лиц в своих играх
- 5 Кто такой гейм-дизайнер и как им стать?