«Яндекс.Маркет» добавил в приложение ленту с комментариями и отзывами

«Яндекс.Маркет» добавил в приложение сервиса контентную ленту, которая будет показывать отзывы и вопросы о товарах и ответы на них от магазинов и производителей. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Пользовательская лента отображается на главной странице, в ней доступны фильтрация по интересам, фото- и видеоматериалы. В будущем «Яндекс.Маркет» планирует добавить возможность перехода из ленты сразу в магазин.

В приложении на Android лента появилась несколько недель назад, сейчас ее просматривают более 30% пользователей, а 25% из них — активно взаимодействуют: переходят в отзывы, смотрят видео, читают комментарии и лайкают.

По данным «Яндекс.Маркета», среднее время, которое пользователи Android проводят в контентной ленте, составляет 29 секунд. Сейчас лента появилась и на главной странице в приложении на iOS.

«У нас большие планы на развитие ленты и других инструментов для создания пользовательского контента. Скоро там появятся дискуссии, где пользователи смогут обсуждать выбор товаров, и микроклубы, где можно будет общаться на какую-то тему, например, товаров для детей. Магазины и производители, в свою очередь, получают инструменты для взаимодействия со своей аудиторией и роста лояльности», — сообщил руководитель группы развития пользовательского продукта «Яндекс.Маркета» Александр Шалаев.

За 2019 год пользователи «Яндекс.Маркета» оставили почти 1,5 млн отзывов (более 400 тысяч на товары и более 1 млн на магазины).

Фото: Unsplash