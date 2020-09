В России появился маркетплейс для операторов общепита

Комиссия для поставщиков составляет 2%, рассказывают представители маркетплейса, с 2021 года рестораторам также предстоит оплачивать годовую подписку за доступ к сервису.

Среди поставщиков значатся сеть «Вкусвилл», «Фуд Сити» и холдинг «Московский». В «Вкусвилле» сообщили, что тестируют продажи.

Подобная площадка может подойти небольшим сетям и единичным рестораторам, считает развивающий сеть ресторанов Gagawa Ленар Кутлин. Даже небольшое заведение работает как минимум с десятью поставщиками, добавил он. Не заинтересованным в наращивании объемов поставок предпринимателям работа через один маркетплейс может быть удобной.

До этого на рынке существовали и другие стартапы, развивавшие аналогичные платформы для рестораторов, рассказал основатель и акционер One Group (сети кофеен One Price Coffee и One Bucks Coffee) Сергей Румянцев, однако все они сталкиваются с проблемой коррумпированных закупщиков в ресторанах.

Основатель проекта StrEat Максим Попов сообщил изданию, что b2b-маркетплейс позволит компаниям общепита избежать коррупции.

«Не совсем понятно, какая нам от маркетплейса может быть польза. Можно предположить, что найдем там поставщиков, о которых пока ничего не знаем, но мы в этом не уверены»,— сообщил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

Mixcart основана Ильдаром Хасановым и Артуром Шамаловым в 2016 году. Специализируется на разработке системы управления закупками для предприятий общепита. В 2018 году сообщалось, что компания привлекла 40 млн рублей на развитие. Инвесторами выступили партнер венчурного фонда I2BF Александр Невинский и Федор Сапронов.

Также Mixcart в апреле этого года закрыл раунд на $1,2 млн.

Фото: Unsplash