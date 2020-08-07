Голосовой помощник Mail.ru Group будет включать лампочки и ставить чайник

У платформы «умного» дома Mail.ru Group появились новые партнеры. Об этом Rusbase сообщили в компании.

Теперь голосовой помощник «Маруся» может управлять устройствами компаний Aqara, Elari, Hiper и Digma. Как отметили в компании, «Маруся» в том числе может включить свет, поставить чайник или запустить пылесос. Управлять устройствами можно через приложение «Маруси» или «умную» колонку «Капсула».

Aqara производит лампы, розетки, проводные выключатели, датчики протечки, температуры, влажности, открытия дверей и окон. В ближайшее время «Маруся» сможет управлять раздвижными и рулонными шторами компании.

Elari разрабатывает товары в сфере потребительской электроники. «Маруся» может управлять освещением через «умные» розетки, выключатели и лампочки бренда. Затем к ним добавятся новые модели роботов-пылесосов.

Бренд Hiper предоставил «Марусе» доступ к управлению умными LED-лампочками и розетками. Список пополнится настольными LED-лампами и датчиками дыма, окон и дверей.

Digma сделала доступными для управления через «Марусю» умные лампы и розетки. В ближайшее время к ассистенту будут подключены и датчики: температуры и влажности, задымления, газа, протечки воды, движения, открытия окон и дверей.

Ранее Mail.ru Group объявила о стратегическом партнерстве с компанией «Ростелеком»: оно включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» поддерживает управление цифровым видеосервисом Wink и «умным» домом от «Ростелекома».

Фото: New Africa / Shutterstock