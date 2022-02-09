Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Mastercard снизила комиссии за переводы по номеру телефона

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Международная платежная система Mastercard с 23 апреля установит околонулевые тарифы за переводы по номеру телефона и использование своей платформы Transfer Hub. Комиссия составит от до 0,2% в зависимости от подключения к сервису. Сейчас банки платят за обращение к Mastercard Transfer Hub, когда в переводе участвует их карта.

Mastercard снизила комиссии за переводы по номеру телефона

Ранее у Mastercard не было нулевых или сниженных комиссий за переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсети, сообщили источники РБК.

Платежная система решила смягчить условия, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой переводов по номеру телефона.

Mastercard намерена сделать собственную платформу привлекательнее для банков и подтолкнуть их подключать карты клиентов к переводов по простому идентификатору. Владельцы карты самостоятельно могут зарегистрироваться в сервисе, но платежная система рассчитывает, что банки будут включать этот пункт в договор при выпуске новых карт или автоматически присоединять всех клиентов  к Mastercard Transfer Hub.

Кроме того, Mastercard рассчитывает на симметричное снижение банками комиссий для клиентов за переводы с карты на карту.

В ноябре прошлого года Visa решила отменить комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года. Компания пошла на этот шаг тоже ради конкуренции с СБП.

Эксперты сомневаются, что кредитные организации будут предоставлять свои услуги полностью бесплатно. Для крупных банков комиссионные доходы — значительная часть бизнеса. Рынок вполне может побудить всех крупных игроков со временем снизить или отменить такие комиссии.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: ezphoto / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как бизнесу сэкономить на безнале: советы по использованию СБП
  2. 2 Игра: представьте себя в роли бухгалтера, руководителя бизнеса или сотрудника
  3. 3 Россия заняла второе место в рейтинге стран по доле женщин в бизнесе – между Ганой и Угандой
  4. 4 Банки усилят контроль за счетами россиян
  5. 5 Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу

ВОЗМОЖНОСТИ

11 февраля 2022

Премия Data Award 2022

13 февраля 2022

CultTech Accelerator

13 февраля 2022

Life Science Pitch Day

13 февраля 2022

Международная олимпиада по анализу данных IDAO

14 февраля 2022

SberStudent и Stanford Online

Все ВОЗМОЖНОСТИ