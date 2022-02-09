Mastercard снизила комиссии за переводы по номеру телефона

Международная платежная система Mastercard с 23 апреля установит околонулевые тарифы за переводы по номеру телефона и использование своей платформы Transfer Hub. Комиссия составит от до 0,2% в зависимости от подключения к сервису. Сейчас банки платят за обращение к Mastercard Transfer Hub, когда в переводе участвует их карта.

Ранее у Mastercard не было нулевых или сниженных комиссий за переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсети, сообщили источники РБК.

Платежная система решила смягчить условия, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой переводов по номеру телефона.

Mastercard намерена сделать собственную платформу привлекательнее для банков и подтолкнуть их подключать карты клиентов к переводов по простому идентификатору. Владельцы карты самостоятельно могут зарегистрироваться в сервисе, но платежная система рассчитывает, что банки будут включать этот пункт в договор при выпуске новых карт или автоматически присоединять всех клиентов к Mastercard Transfer Hub.

Кроме того, Mastercard рассчитывает на симметричное снижение банками комиссий для клиентов за переводы с карты на карту.

В ноябре прошлого года Visa решила отменить комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года. Компания пошла на этот шаг тоже ради конкуренции с СБП.

Эксперты сомневаются, что кредитные организации будут предоставлять свои услуги полностью бесплатно. Для крупных банков комиссионные доходы — значительная часть бизнеса. Рынок вполне может побудить всех крупных игроков со временем снизить или отменить такие комиссии.

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