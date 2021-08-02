Инвестиции партнеров фонда Юрия Мильнера сделали «единорогом» криптовалютный стартап Matrixport

Партнеры фонда Юрия Мильнера стали лид-инвесторами раунда C криптовалютного стартапа Matrixport, после закрытия которого он стал «единорогом» с оценкой свыше $1 млрд. Сингапурскую Matrixport основали всего 2 года назад.

Общий объем привлеченных Matrixport инвестиций достиг $129 млн, сообщается в блоге компании, а ее оценка превысила $1 млрд.

Средства направят на глобальное развитие и получение лицензий на работу в разных юрисдикциях, отметили в компании.

По данным Matrixport на март 2021 года, объем управляемых компанией активов составляет около $10 млрд, а ежемесячные транзакции по всем линейкам продуктов – $5 млрд.

Сингапурскую Matriport основали в 2019 году один из основателей производителя оборудования для майнинга У Цзихань с партнером. Компания предлагает универсальные крипто-финансовые услуги, в том числе работу на внебиржевом рынке, структурные продукты и кредитование.

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