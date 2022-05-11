Санкции, иск BitRiver к Минфину США, заморозка счетов Faberlic: главные новости для бизнеса 11 мая

RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: новозеландские санкции, иск BitRiver к Минфину США, заморозка счетов Faberlic и другие события 11 мая.
Список может дополняться в течение дня.
Мир
- Финские власти остановили платежи Faberlic местным партнерам. Это сделано из-за того, что основатель Faberlic Алексей Нечаев в феврале попал под санкции Евросоюза как депутат Госдумы РФ.
- Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении восьми российских предприятий и граждан: под них, в частности, попали официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.
- Власти ЕС рассматривают возможность предоставления Венгрии компенсации взамен на поддержку эмбарго на российскую нефть и санкций против России в целом.
Россия
- Крупнейший российский оператор дата-центров для майнинга BitRiver рассматривает возможность подачи иска к Минфину США из-за санкций.
Бизнес
- Власти Москвы разрешили владельцам кафе продавать алкоголь на летних верандах, чтобы поддержать бизнес.
- Проблему дефицита необходимых для производства техники полупроводников в России предложили решить двумя способами: наладить свое производство, на что может уйти примерно 15 лет, или завозить их из Китая.
- Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии Idemitsu Kosan откажется от закупок российской нефти из-за ситуации вокруг Украины.
- Основатель и владелец IBS Анатолий Карачинский ушел из совета директоров компании.
- «Сбер» и ВТБ ищут инвесторов для продажи им своих «дочек» в Казахстане.
- Российский девелопер «ПИК» запустил собственный маркетплейс по меблировке квартир.
- Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою компанию «М.Тех». Она займется разработками IT-продуктов, запуском новых решений, развитием офиса больших данных, поиском и внедрением инноваций.
Сервисы
- RuTube восстановила функционал платформы после мощной кибератаки. Видеохостинг планируют запустить сегодня.
- Сбербанк запустил для предпринимателей бесплатные онлайн-консультации с переводом на русский жестовый язык.
Транспорт
- Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ добиваются, чтобы все ввозимые в РФ электросамокаты, моноколеса и гироскутеры имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения.
Фото на обложке: Unsplash
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