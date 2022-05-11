RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: новозеландские санкции, иск BitRiver к Минфину США, заморозка счетов Faberlic и другие события 11 мая.



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Санкции, иск BitRiver к Минфину США, заморозка счетов Faberlic: главные новости для бизнеса 11 мая