Власти не планируют оказывать поддержку кинотеатрам, Eni готова открыть банковский счет в рублях, в Крыму могут не открыться до трети гостиниц и другие новости для бизнеса 17 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Такси и каршеринг на «Москвиче», повышен порог переводов за рубеж: главные новости для бизнеса 17 мая