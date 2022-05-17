Такси и каршеринг на «Москвиче», повышен порог переводов за рубеж: главные новости для бизнеса 17 мая

Карина Пардаева
Власти не планируют оказывать поддержку кинотеатрам, Eni готова открыть банковский счет в рублях, в Крыму могут не открыться до трети гостиниц и другие новости для бизнеса 17 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Такси и каршеринг на «Москвиче», повышен порог переводов за рубеж: главные новости для бизнеса 17 маяКарина Пардаева
Россия
- Правительство поддержало законопроект «Единой России» о внешнем управлении с учетом замечаний.
- Власти РФ согласовали последнюю версию нацпроекта по развитию электронной промышленности. Его реализация обойдется в 2,74 трлн рублей до 2030 года.
- Российские власти не планируют оказывать финансовую поддержку кинотеатрам.
Финансы
- ЦБ поднял порог на зарубежные переводы физлиц до $50 тыс. Такие правила будут действовать до 30 сентября 2022 года.
- Итальянская компания Eni готова открыть банковский счет в рублях. Компания может перейти к открытию счетов в Газпромбанке к 18 мая.
Бизнес
- В апреле доля российских предпринимателей, которые считают финансовое положение своего бизнеса плохим, сократилась с 40% до 23%.
- «Москвич» будет выпускать машины для такси и каршеринга Москвы и области. Для рынка в год нужно выпускать от 30 до 40 тыс. новых автомобилей.
- В Крыму летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Отельеров пугает сокращение до 30–40% прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счет дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут.
Сервисы
- Магазин приложений VK будет называться RuStore.
- Сервис такси Gett прекратит работать в России с 1 июня.
Фото на обложке: Artist2015 /
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