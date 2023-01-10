Экс-главу McDonald's Стива Истербрука обвинили в обмане инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила экс-главу McDonald’s Стива Истербрука в обмане. Расследование агентства связано с введением в заблуждение акционеров о причинах отставки.

В 2019 году его уволили за роман с коллегой. Правила поведения для сотрудников McDonald's запрещают интимные отношения с подчиненными. После отставки Истербрук получил выходное пособие в размере $105 млн.

В 2020 году в ходе расследования выяснилось, что он скрывал интимные отношения еще с тремя сотрудницами, а также уничтожил доказательства. Компания подала на него в суд, в 2021 году Истербрук вернул выплаченные ему деньги.

Предприниматель не признал и не опроверг обвинения. Однако согласился выплатить штраф в размере $400 тыс., передает телеканал CNBC.

Стив Истербрук начал работать менеджером McDonald's в Лондоне в 1993 году. В 2011 году он временно покинул McDonald's и возглавил сначала сеть ресторанов Pizza Express, а затем азиатскую сеть Wagamama, после чего вернулся в McDonald's.

В 2015 году он стал гендиректором компании и с тех пор ввел немало изменений, как в меню, так и в интерьере заведений McDonald's. За то время, что он возглавлял компанию, курс ее акций удвоился. Стива Истербрука критиковали из-за размера его зарплаты — в 2018 году он получил $15,9 млн, когда средняя зарплата сотрудников McDonald's составляла $7473.

Фото на обложке: nlinnlin / Shutterstock