McDonald’s откроет в России рестораны с повышенным уровнем безопасности

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет открывать в России заведения с повышенным уровнем безопасности. Об этом говорится в сообщении компании.

Во всех предприятиях будет действовать частичное ограничение на вход в зависимости от размера и конфигурации помещения.

Регулировать загрузку залов будет специальный сотрудник на входе, который также будет открывать входную дверь каждому гостю, чтобы исключить дополнительный контакт посетителя с поверхностью.

При входе в ресторан всем предложат продезинфицировать руки на специально оборудованной станции. Далее посетитель получит локатор с номером стола, за которым он будет ожидать свой заказ.

В зоне приема заказов, между киосками для самостоятельного заказа, а также между столиками установлены новые защитные экраны.

Ожидание и передача готового заказа даже на вынос теперь происходит за отдельным столиком. Сотрудник предприятия принесет заказ и передаст его бесконтактно, поставив на соседний незанятый стол.

Потоки курьеров и гостей будут разведены на разные очереди, а также входы и выходы.

Каждые 15 минут будут дезинфицироваться поверхности терминалов самообслуживания, пин-пады; каждый час — столы, стулья, ручки дверей и все поверхности, с которыми часто соприкасаются гости и сотрудники.

Фото: пресс-служба McDonald’s