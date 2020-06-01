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McDonald’s откроет в России рестораны с повышенным уровнем безопасности

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет открывать в России заведения с повышенным уровнем безопасности. Об этом говорится в сообщении компании.

McDonald’s откроет в России рестораны с повышенным уровнем безопасности
  • Во всех предприятиях будет действовать частичное ограничение на вход в зависимости от размера и конфигурации помещения.

Регулировать загрузку залов будет специальный сотрудник на входе, который также будет открывать входную дверь каждому гостю, чтобы исключить дополнительный контакт посетителя с поверхностью.

  • При входе в ресторан всем предложат продезинфицировать руки на специально оборудованной станции. Далее посетитель получит локатор с номером стола, за которым он будет ожидать свой заказ.

В зоне приема заказов, между киосками для самостоятельного заказа, а также между столиками установлены новые защитные экраны.

  • Ожидание и передача готового заказа даже на вынос теперь происходит за отдельным столиком. Сотрудник предприятия принесет заказ и передаст его бесконтактно, поставив на соседний незанятый стол.
  • Потоки курьеров и гостей будут разведены на разные очереди, а также входы и выходы.
  • Каждые 15 минут будут дезинфицироваться поверхности терминалов самообслуживания, пин-пады; каждый час — столы, стулья, ручки дверей и все поверхности, с которыми часто соприкасаются гости и сотрудники.
Фото: пресс-служба McDonald’s

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