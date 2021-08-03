Чат-бот будет выяснять жалобы московских пациентов перед приемом врача

Чат-бот будет выяснять жалобы московских пациентов перед тем, как они пойдут к врачу – узнавать о перенесенных травмах, аллергиях и другом. Собранный роботом анамнез поможет сократить время приема и поставить более точный диагноз, говорят авторы идеи.

О нововведении сообщается на сайте мэра Москвы.

«Это позволит врачам-терапевтам сократить время на сбор информации о здоровье пациента, оценить риски, поставить более точный диагноз или скорректировать лечение», – отмечается в сообщении.

Перед приемом к врачу, на который пациент записался через единую платформу московского здравоохранения, ему придет уведомление с предложением пообщаться с чат-ботом. Он задаст вопросы об аллергиях, перенесенных травмах и заболеваниях и создаст анамнез, данные о котором можно внести в медицинскую карту.

«В основе чат-бота – алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медицинских карт, а также информация из открытых справочников и баз данных по медицине», – говорится с сообщении на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что в создании ассистента участвовали врачи, в частности, разрабатывали списки вопросов и уточнений к ним.

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