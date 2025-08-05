Меньше условий — легче вход: Яндекс Маркет открыл новые возможности для продавцов одежды и обуви
Яндекс Маркет снова заходит на рынок моды, на этот раз — по модели DBS. С августа продавцы смогут размещать одежду, обувь и аксессуары без привязки к складам платформы. Вместе с тем Яндекс обновил инструменты витрины: теперь у продавцов больше опций для презентации коллекций и акций.
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Торговать можно — даже без склада на Маркете
Теперь продавцы могут торговать модной категорией по модели DBS (delivery by seller) — когда товар хранится, упаковывается и доставляется силами самого продавца, а не маркетплейса. Это значит, что предпринимателям больше не нужно вести логистику через склады Яндекса, чтобы продавать одежду или обувь.
Подключение простое: для действующих партнёров достаточно загрузить каталог в личном кабинете, для новых — пройти регистрацию магазина и после этого выложить ассортимент.
Одежда — в списке приоритетов
Как сообщают в компании, категория одежды и обуви — одна из самых растущих на площадке. Только за прошлый год обороты в этом сегменте выросли более вдвое. При этом 60–70% продаж обеспечили российские бренды.
Разрешение продавать по DBS открывает дорогу тысячам малых бизнесов и локальных марок, которые раньше не могли себе позволить логистику через склады платформы.
Новая витрина, новые возможности
Маркетплейс также обновил инструменты для настройки витрины: теперь продавцы могут добавлять баннеры с тремя строками текста и тремя изображениями, создавать собственную навигацию, собирать подборки товаров вручную — до 500 позиций в каждой — и размещать их в любом порядке.
Раньше для этого нужно было пользоваться фильтрами и формировать специальные ссылки. Теперь всё управление доступно в интерфейсе магазина и работает не только для одежды, но и для всех других категорий.
Контекст
Яндекс активно развивает fashion-сегмент — одну из самых быстрорастущих и маржинальных категорий на платформе. Запуск схемы DBS в fashion — логичный и своевременный шаг. Он позволяет маркету расширять ассортимент без дополнительных складских издержек, а продавцам — подключаться к площадке на своих условиях.
Для маркетплейса это способ масштабировать категорию в регионах и удерживать позиции на фоне конкурентов. Это особенно актуально сейчас, когда маркетплейсы стали основным каналом для покупки одежды у миллионов россиян, практически вытеснив классический офлайн.
Фото: Ведомости/ТАСС
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