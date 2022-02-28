Meta расформировала команду из 300 разработчиков, которые создавали операционную систему для AR/VR-устройств

Американская IT-корпорация Meta Platforms распустила команду из 300 разработчиков, которые работали над созданием универсальной операционной системы (ОС) для своих устройств виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).

Meta распределила между другими подразделениями команду из 300 разработчиков, которая работала над новой ОС под кодовым названием XROS для обеспечения работы VR-гарнитур и AR-очков, сообщил The Information.

Реорганизация окончательно положила конец четырехлетнему проекта новой ОС. Meta пытается ограничить некоторые расходы, поскольку сейчас она сосредоточена на другом рискованном и дорогостоящем проекте по созданию метавселенной, отмечает издание. В тоже время ее рекламный бизнес на Facebook переживает не лучшие времена, а количество пользователей соцсети сокращается из-за конкуренции.

Ранее компания сообщила, что намерена инвестировать в проект $50 млрд на протяжении 5 лет. Разработка метавселенной займет 5-10 лет и потребует внушительных инвестиций.

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