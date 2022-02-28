Meta расформировала команду из 300 разработчиков, которые создавали операционную систему для AR/VR-устройств

Американская IT-корпорация Meta Platforms распустила команду из 300 разработчиков, которые работали над созданием универсальной операционной системы (ОС) для своих устройств виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).
Meta распределила между другими подразделениями команду из 300 разработчиков, которая работала над новой ОС под кодовым названием XROS для обеспечения работы VR-гарнитур и AR-очков, сообщил The Information.
Реорганизация окончательно положила конец четырехлетнему проекта новой ОС. Meta пытается ограничить некоторые расходы, поскольку сейчас она сосредоточена на другом рискованном и дорогостоящем проекте по созданию метавселенной, отмечает издание. В тоже время ее рекламный бизнес на Facebook переживает не лучшие времена, а количество пользователей соцсети сокращается из-за конкуренции.
Ранее компания сообщила, что намерена инвестировать в проект $50 млрд на протяжении 5 лет. Разработка метавселенной займет 5-10 лет и потребует внушительных инвестиций.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 27 февраля
- 2 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
- 3 Часы и кошельки не нужны: топ трендов мобильной разработки в 2022 году
- 4 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
- 5 TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder
ВОЗМОЖНОСТИ
28 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022