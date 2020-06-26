У Майкла Калви выявили онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей защиты Калви.

23 июня защита бизнесмена попросила учесть факт заболевания в суде, где рассматривалась апелляция на содержание Калви под домашним арестом.

В апелляционной жалобе указано, что продленный ранее арест бизнесмена нарушает принципы гуманности. Представители Калви отметили, что бизнесмен соблюдал все условия содержания, но, несмотря на это, суд продлил меру пресечения. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защита уже предоставляла на прошлом заседании суда справки о состоянии здоровья Калви.

Суд отказался смягчить домашний арест Майкла Калви после заявления о его болезни. Продление срока наказания до 13 августа было признано законным Первым апелляционным судом общей юрисдикции.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Майкл Калви и еще пять человек были задержаны по подозрению в хищении у банка 2,5 млрд рублей.

Следствием было установлено, что Калви организовал продажу акций подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» банку «Восточный», заведомо зная о наличии у бюро долга в размере 2,5 млрд рублей. Это привело к фактическому хищению этих средств.

Инвестиционный фонд Baring Vostok был основан Майклом Калви в 1994 году. Фонд вкладывал средства в «Яндекс» на стадии развития проекта, а также в такие компании, как Ozon, «Вкусвилл», «Тинькофф Банк», Avito и другие организации.

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