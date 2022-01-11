Microsoft столкнулась с масштабной утечкой сотрудников в Meta

Около 100 специалистов из команды, разрабатывающей гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens, покинули компанию. Многие из них перешли в Meta (бывшая Facebook). Между технологическими гигантами возрастает конкуренция за кадры, обладающие навыками для создания метавселенных.
Конкуренты переманивают сотрудников, имеющих опыт разработки гарнитур дополненной реальности Microsoft HoloLens, иногда предлагая удвоить их заработную плату, сообщила The Wall Street Journal.
В Microsoft по дополненной реальности работает около 1,5 тыс. человек. Профили LinkedIn более чем 70 бывших сотрудников команды HoloLens показывают, что они покинули Microsoft в прошлом году. Более 40 из них присоединились к Meta, которая работает над созданием метавселенной.
В Microsoft сообщили, что дефицит кадров — обычная проблема, с которой сталкиваются многие компании. IT-гигант отметил, что делает все возможное, чтобы удержать сотрудников.
Meta отказалась комментировать свою практику подбора персонала.
Ранее от утечки сотрудников в Meta также постарадала Apple. Сообщалось, что Meta переманила около 100 разработчиков, но подобной практикой занималась и сама Apple.
В октябре 2021 года Facebook изменила свое название на Meta и объявила о планах нанять новых сотрудников для создания своей метавселенной. Компания планирует нанять в том числе 10 тыс. сотрудников в Европе в течение следующих пяти лет.
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Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
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