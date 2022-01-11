Microsoft столкнулась с масштабной утечкой сотрудников в Meta

Около 100 специалистов из команды, разрабатывающей гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens, покинули компанию. Многие из них перешли в Meta (бывшая Facebook). Между технологическими гигантами возрастает конкуренция за кадры, обладающие навыками для создания метавселенных.

Конкуренты переманивают сотрудников, имеющих опыт разработки гарнитур дополненной реальности Microsoft HoloLens, иногда предлагая удвоить их заработную плату, сообщила The Wall Street Journal.

В Microsoft по дополненной реальности работает около 1,5 тыс. человек. Профили LinkedIn более чем 70 бывших сотрудников команды HoloLens показывают, что они покинули Microsoft в прошлом году. Более 40 из них присоединились к Meta, которая работает над созданием метавселенной.

В Microsoft сообщили, что дефицит кадров — обычная проблема, с которой сталкиваются многие компании. IT-гигант отметил, что делает все возможное, чтобы удержать сотрудников.