Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Microsoft столкнулась с масштабной утечкой сотрудников в Meta

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Около 100 специалистов из команды, разрабатывающей гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens, покинули компанию. Многие из них перешли в Meta (бывшая Facebook). Между технологическими гигантами возрастает конкуренция за кадры, обладающие навыками для создания метавселенных.

Microsoft столкнулась с масштабной утечкой сотрудников в Meta

Конкуренты переманивают сотрудников, имеющих опыт разработки гарнитур дополненной реальности Microsoft HoloLens, иногда предлагая удвоить их заработную плату, сообщила The Wall Street Journal.

В Microsoft по дополненной реальности работает около 1,5 тыс. человек. Профили LinkedIn более чем 70 бывших сотрудников команды HoloLens показывают, что они покинули Microsoft в прошлом году. Более 40 из них присоединились к Meta, которая работает над созданием метавселенной.

В Microsoft сообщили, что дефицит кадров — обычная проблема, с которой сталкиваются многие компании. IT-гигант отметил, что делает все возможное, чтобы удержать сотрудников.

Meta отказалась комментировать свою практику подбора персонала.

Ранее от утечки сотрудников в Meta также постарадала Apple. Сообщалось, что Meta переманила около 100 разработчиков, но подобной практикой занималась и сама Apple.

В октябре 2021 года Facebook изменила свое название на Meta и объявила о планах нанять новых сотрудников для создания своей метавселенной. Компания планирует нанять в том числе 10 тыс. сотрудников в Европе в течение следующих пяти лет.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Disney создаст парк аттракционов в метавселенной
  2. 2 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  3. 3 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
  4. 4 Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры
  5. 5 Ты студент и хочешь устроиться в «Яндекс», Mail.ru Group, Microsoft или Rambler Group. Как это сделать?

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2022

Яндекс // fast track

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ