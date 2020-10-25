Microsoft решила отсудить права на торговый знак Minecraft в России

Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB подали в Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Сити». Третьим лицом в деле выступает Роспатент. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Сити» еще в 2014 году зарегистрировала в России товарный знак Minecraft, сообщил изданию представитель компании. Microsoft и Mojang попросили суд досрочно прекратить правовую охрану этого товарного знака в связи с его неиспользованием «Сити».

Microsoft обладает исключительным правом на компьютерную игру Minecraft, разработчиком которой является Mojang, однако не может зарегистрировать в России указанный товарный знак, пока действует правовая охрана этого бренда для «Сити».

Microsoft приобрела фирму Mojang в 2014 году за $2,5 млрд.

Представитель «Сити», с которым связался РБК, перенаправил издание к представителю производства «Коломенское молоко», который сообщил, что юрлицо «Сити» было создано для регистрации торговых знаков.

«Компания предлагала Microsoft производить молочные напитки по франшизе под брендом Minecraft. Однако производство не получило ответа от Microsoft и вскоре подало заявление на регистрацию товарного знака», — рассказал он, отметив, что компания планировала производить под брендом Minecraft детские напитки из сока с сывороткой, но не сумела сделать этого «в силу различных обстоятельств».

Представитель «Коломенского молока» также добавил, что в 2016 году консалтинговая компания McKinsey от имени Microsoft выходила на связь с требованием уступить торговый знак. В ответ «Коломенское молоко» вновь предложило сотрудничество по франшизе, однако Microsoft требовал просто отдать торговый знак Minecraft.

О нынешнем иске производитель молока узнал от РБК, он «не в курсе сути дела, однако готов отказаться от торгового знака, если этого потребует суд».

Представитель Microsoft отказался от комментариев.

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