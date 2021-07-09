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Стоимость коммерческого ПО и облачных сервисов Microsoft в России вырастет на 15%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Коммерческое ПО и облачные сервисы Microsoft для российского бизнеса подорожают на 15%, чтобы цены соответствовали европейским, где в отличие от России они установлены в долларах. Новый прайс-лист станет актуален с 1 октября.

Стоимость коммерческого ПО и облачных сервисов Microsoft в России вырастет на 15%

В сообщении Microsoft сказано, что повышение не затронет соглашения по уже купленным продуктам, на которые действует ценовая защита. Однако если докупать что-то новое к этим продуктам, то платить придется по новым ценам.

Прайс изменится с 1 октября, уточнили в компании.

Повышая цены, Microsoft хочет привести их к уровню Центральной и Восточной Европы. Однако в отличие от них, где продукты Microsoft продаются в долларах, в России они продаются в рублях.

Подписка на флагманские продукты Microsoft – Office и 365, на данный момент стоит 515 рублей и 312 рублей соответственно в месяц на одного пользователя. 

Microsoft берет расчет с покупателей коммерческого ПО из России в местной валюте с 2011 года. Последнее глобальное повышение цен на продукты Microsoft в рублях было в 2015 году – на 15-30%. 

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Фото: Shutterstock.com

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