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Минфину не удалось убедить ЦБ в необходимости легализовать криптовалюту

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Министерству финансов не удалось согласовать с Банком России вопросы легализации в стране криптовалют, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, регулятор «стоит насмерть» и не планирует разрешать в России оборот цифровых денег.

Минфину не удалось убедить ЦБ в необходимости легализовать криптовалюту

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит продавать в РФ и на зарубежных площадках полученную в результате майнинга криптовалюту. Инициаторы проекта рассчитывают, что в декабре он будет рассмотрен и принят, а уже в январе — вступит в силу.

По словам министра финансов, проект касается, в первую очередь, майнинга, а ведомство готово расширить область применения криптовалют. При этом даже к таким нововведениям, как регулирование майнинга, в ЦБ относятся критически, отмечает глава министерства.

«Хотят легализовать майнинг — это здорово. Но Центральный банк как броня, стена стоит насмерть, не хочет, чтобы крипта входила в наш оборот», — сказал Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что сегодня криптовалюта используется довольно широко, вместе с тем в данной сфере отсутствует какое-либо правовое регулирование, что, по мнению Силуанова, следует изменить.

«Это позиция Минфина. Мы такой позиции придерживаемся. Но Центральный банк пока еще имеет другое мнение на этот счет», — поясняет министр.

Ранее представитель ведомства Иван Чебесков указал на необходимость разрешить российскому бизнесу производить международные расчеты в криптовалюте. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране должна быть создана своя надежная криптоинфраструктура.

Американская корпорация Google заключила в октябре партнерство с Coinbase, чтобы внедрить прием платежей в криптовалюте. Оплачивать облачные сервисы компании новым способом можно будет с начала 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash

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