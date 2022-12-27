В Минфине назвали возможные последствия повышения налогов для уехавших россиян

Минфин рассматривает инициативу депутатов повысить налоги для работающих из-за границы россиян, однако ведомство пока не сформировало окончательную позицию по этому вопросу, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести повышенную ставку налогообложения для релоцировавшихся граждан. По словам Володина, «подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких».

Силуанов отметил, что если на территории РФ из-за границы оказываются какие-либо услуги, с этого необходимо платить налоги. Однако в ведомстве полагают, что данный механизм не должен «создавать никаких негативных стимулов».

«Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», — сказал Силуанов, его цитирует РИА Новости.

В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство разрабатывает программу по возвращению уехавших IT-специалистов.

«Они должны понимать, что им нечего бояться», – сказал тогда глава ведомсва.

Позднее сенатор Андрей Клишас выступил с предложением сделать пребывание за границей релоцировавшихся россиян «менее комфортным». Спикер Совфеда Валентина Матвеенко, в свою очередь, отметила, что вводить ограничения в отношении отдельных профессий не имеет смысла. Вместо этого Матвеенко предложила применять дополнительные меры лишь к сотрудникам компаний, у которых есть доступ к персональным данным.

На заявление Вячеслава Володина повысить ставку налогообложения для работающих из-за рубежа россиян отреагировали в министерстве экономики Армении. Глава ведомства Ваан Керобян призвал «сделать все, чтобы они [граждане РФ] оставались в Армении как можно дольше».

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