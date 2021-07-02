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Российские производители просят Минпромторг не запрещать упаковку Doypack

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские производители попросили не запрещать Минпромторг гибкую вакуумную упаковку Doypack для майонезов, кетчупов и детского питания. Отказ от нее может привести к росту цен на эти товары из-за переоснащения оборудования под другие виды упаковок.

Российские производители просят Минпромторг не запрещать упаковку Doypack

Российские производители просят исключить из списка пластиковых товаров, которые могут запретить производить в России, упаковку майонеза, кетчупа и детского питания — гибкую вакуумную тару Doypack.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письма Союза переработчиков пластмассы и Национальной конфедерации упаковщиков в Минпромторг РФ, который совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) составляет перечень товаров, не подлежащих переработке.

В РЭО подтвердили изданию, что на рассмотрение в Минпромторг и Минприроды направлен перечень продукции, которую трудно или невозможно переработать. В него входит и указанная выше упаковка, которую производят из композитных материалов. 

Эту упаковку удобно использовать для большого количества жидкой продукции, а замена ее на ПЭТ, стеклянные, стальные банки приведет к необходимости переоборудования предприятий. А это уже окажет негативное влияние на себестоимость выпуска и может спровоцировать значительный рост цен в магазинах. 

В пресс-службе Unilever газете сообщили, что такие материалы могут быть переработаны и значительно не удорожат тару.

Отказ от гибкой пластиковой упаковки необходим для того, чтобы достигнуть показателя по уменьшению объемов захоронения ТКО в два раза к 2030 году — надо изменить подход как к производимым товарам, так и к таре, сказала «Известиям» эксперт Центра стратегических разработок Мария Комкова.

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Фото: Itsanan/Shutterstock

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