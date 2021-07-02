Российские производители просят Минпромторг не запрещать упаковку Doypack

Российские производители попросили не запрещать Минпромторг гибкую вакуумную упаковку Doypack для майонезов, кетчупов и детского питания. Отказ от нее может привести к росту цен на эти товары из-за переоснащения оборудования под другие виды упаковок.

Российские производители просят исключить из списка пластиковых товаров, которые могут запретить производить в России, упаковку майонеза, кетчупа и детского питания — гибкую вакуумную тару Doypack.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письма Союза переработчиков пластмассы и Национальной конфедерации упаковщиков в Минпромторг РФ, который совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) составляет перечень товаров, не подлежащих переработке.

В РЭО подтвердили изданию, что на рассмотрение в Минпромторг и Минприроды направлен перечень продукции, которую трудно или невозможно переработать. В него входит и указанная выше упаковка, которую производят из композитных материалов.

Эту упаковку удобно использовать для большого количества жидкой продукции, а замена ее на ПЭТ, стеклянные, стальные банки приведет к необходимости переоборудования предприятий. А это уже окажет негативное влияние на себестоимость выпуска и может спровоцировать значительный рост цен в магазинах.

В пресс-службе Unilever газете сообщили, что такие материалы могут быть переработаны и значительно не удорожат тару.

Отказ от гибкой пластиковой упаковки необходим для того, чтобы достигнуть показателя по уменьшению объемов захоронения ТКО в два раза к 2030 году — надо изменить подход как к производимым товарам, так и к таре, сказала «Известиям» эксперт Центра стратегических разработок Мария Комкова.

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Фото: Itsanan/Shutterstock