Минтруд разработал масштабный законопроект о рынке труда

Минтруд направил на согласование рабочую версию законопроекта «О занятости населения», рассказали РБК источники, знакомые с содержанием документа. В нем уточняются критерии права на пособие по безработице, предлагаются меры по борьбе с «теневым» наймом, а также вносятся изменения в регулирование платформенной занятости.

В конце года состоится общественное обсуждение проекта, а 1 января 2024 года закон вступит в силу, рассчитывают в ведомстве.

Нововведения предполагают, что основным документом в помощи гражданам при трудоустройстве станет индивидуальный план содействия занятости. Он будет формироваться на основе личных данных, таких, как сфера деятельности, возраст, пол и даже жизненные обстоятельства. В случае, если гражданин нарушит исполнение мероприятий плана, ему будет отказано в начислении пособия по безработице.

Отдельной статьей прописаны меры по борьбе с так называемым теневым наймом. Документ предполагает введение специального реестра работодателей, которые занимаются неконвенциональной занятостью.

Минтруд также планирует разрешить ИП и самозанятым претендовать на пособие. Ведомство будет рассчитывать его размер на основании предшествующего опыта предпринимателя или самозанятого.

Например, если в течение года до начала безработицы гражданин совмещал ИП или самозанятость с трудовыми отношениями, которые длились не менее 26 недель, сумма выплат будет определена по величине среднего оклада в найме.

В случаях, когда статус ИП или самозанятого сохранялся более года, а гражданин не состоял в трудовых отношениях и не имеет налоговых долгов, то пособие рассчитают, исходя из средней величины налоговых выплат.

Серьезнее всего предложения Минтруда затронут правила регулирования платформенной занятости. Ведомство предлагает наделить платформы правом устанавливать количество часов, которые занятый может отработать за день. Кроме того, они могут быть наделены функциями налогового агента по уплате налогов с доходов занятого. Эксперты полагают, что право платформ устанавливать распорядок самозанятого сделает их отношения похожими на трудовые.

Ранее Минтруд разработал правила социального страхования для самозанятых. В частности, с 2023 года эта категория трудящихся сможет получать оплачиваемые больничные.

Фото на обложке: Unsplash