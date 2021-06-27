Сборная России по физике получила золото и серебро на Европейской олимпиаде

Сборная России по физике завоевала пять медалей на Европейской олимпиаде по физике (EuPhO) — два золото и три серебра, сообщает пресс-служба МФТИ.

Россию представляли пять одиннадцатиклассников из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области: Даниил Житов и Тимур Прядилин, получившие по итогам золотые медали, а также серебряные призеры Анжелика Бускина, Александр Раскатов и Даниил Коблов.

Олимпиада проводилась в распределенном формате. Сборная России решала задачи теоретического и практического туров в МФТИ как на своей «тренировочной базе», отметили в институте.

Национальную сборную по физике традиционно тренируют преподаватели лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ. Руководителями российской команды в этот раз были кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики МФТИ Михаил Осин и тренер сборной России по физике, начальник управления по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко.

Сборная формировалась по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике среди одиннадцатиклассников, рассказал Виталий Шевченко.

«К финалу всеросса уже была сформирована команда на Азиатскую олимпиаду (как оказалась, сильнейшая). Поэтому мы хотели дать возможность другим одиннадцатиклассникам себя проявить на международном состязании. Ведь до настоящего времени в выпускном классе на заключительном этапе боролись только за поступление без экзаменов, а теперь, мы надеемся, будет еще дополнительный стимул», — сказал Шевченко.

Фото: МФТИ