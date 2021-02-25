Платформа для совместной работы Miro вошла в список наиболее перспективных частных компаний Enterprise Tech 30

Разработанная в России платформа для совместной работы Miro вошла в третий ежегодный список Enterprise Tech 30 от Wing Venture Capital. Список включает в себя наиболее перспективные частные технологические компании на всех стадиях зрелости. Об этом сообщил руководитель направления бренд-маркетинга Miro Егор Коробейников на своей странице в Facebook.

Список состоит из трех перечней по 10 компаний в каждом— в зависимости от стадии развития фирмы: ранняя, средняя и поздняя. Miro заняла 10 место в списке компаний, находящихся на средней стадии роста.

Коробейников также отметил, что отбор в выборку из 30 компаний осуществляется среди 15 тысяч номинантов. Все они обладают «наибольшим потенциалом совершить тектонические изменения в том, как работают современные корпорации».

«Выбранные компании являются лидерами в своей категории и являются движущими силами изменений и инноваций, которые мы наблюдаем на рынке сегодня», — прокомментировал основатель Enterprise Tech 30 Питер Вагнер.

Данные о списке Enterprise Tech 30 и компаниях включенных в него в настоящее время транслируются на билборде в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер. Там же показывается информация о Miro.

Miro — это онлайн-платформа, предоставляющая интерактивную доску для совместной работы. Компания была основана Андреем Хусидом и Олегом Шардиным в 2011 году и изначально называлась RealtimeBoard. Сервис был переименован в Miro в 2019 году.

Платформа используется для создании новых проектов, дизайна интерфейса, обучения и других задач. В системе предусмотрена возможность интеграции с другими инструментами совместной работы, такими как Slack, Microsoft Teams, Zoom, Jira, Trello, Google Docs и Concept. Также платформа может взаимодействовать со сторонними сервисами и приложениями по API.

По собственным данным, у сервиса сейчас около 15 млн пользователей и более 70 тысяч клиентов. Штат компании насчитывает почти 700 человек в 7 офисах: в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Остине, Амстердаме, Перми, Лондоне и Берлине.

Среди инвесторов Miro — ICONIQ Capital, Accel, основатель UiPath Дэниел Дайнс и бывший технический директор Dropbox Квентин Кларк.

Венчурная компания Wing Venture Capital была основана в 2013 году. Она занимается долгосрочным развитием стартапов на ранней стадии в области технологий для бизнеса.

