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Мишустин поручил разработать предложения по развитию сетей 6G

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам внести в правительство предложения по разработке мобильных сетей шестого поколения (6G).

Мишустин поручил разработать предложения по развитию сетей 6G

Также до 30 июня премьер ожидает от Минцифры, Минпромторга и Минэнерго инициатив по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM (Digital mobile radio), используемого в цифровых рациях.

«Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения», – сообщается на официальном сайте правительства.

Напомним, что в Научно-исследовательском институте радио (НИИР) предполагают, что 6G в России вряд ли появится раньше 2035 года.

В 2021 году НИИР по заказу Минцифры подготовил проект дорожной карты по развитию сетей связи шестого поколения в РФ. Эксперты уверяют, что пилотные сети для ограниченного круга пользователей могут появиться в 2026–2030 гг. Но о полномасштабном коммерческом использовании технологии к этому сроку говорить не приходится не только в РФ, но и во всем мире.

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Фото на обложке: Aleksandrasova / Depositphotos

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