Мишустин поручил разработать предложения по развитию сетей 6G

Также до 30 июня премьер ожидает от Минцифры, Минпромторга и Минэнерго инициатив по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM (Digital mobile radio), используемого в цифровых рациях.

«Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения», – сообщается на официальном сайте правительства.

Напомним, что в Научно-исследовательском институте радио (НИИР) предполагают, что 6G в России вряд ли появится раньше 2035 года.

В 2021 году НИИР по заказу Минцифры подготовил проект дорожной карты по развитию сетей связи шестого поколения в РФ. Эксперты уверяют, что пилотные сети для ограниченного круга пользователей могут появиться в 2026–2030 гг. Но о полномасштабном коммерческом использовании технологии к этому сроку говорить не приходится не только в РФ, но и во всем мире.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!