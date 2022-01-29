Мишустин поручил разработать предложения по развитию сетей 6G

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам внести в правительство предложения по разработке мобильных сетей шестого поколения (6G).
Также до 30 июня премьер ожидает от Минцифры, Минпромторга и Минэнерго инициатив по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM (Digital mobile radio), используемого в цифровых рациях.
«Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения», – сообщается на официальном сайте правительства.
Напомним, что в Научно-исследовательском институте радио (НИИР) предполагают, что 6G в России вряд ли появится раньше 2035 года.
В 2021 году НИИР по заказу Минцифры подготовил проект дорожной карты по развитию сетей связи шестого поколения в РФ. Эксперты уверяют, что пилотные сети для ограниченного круга пользователей могут появиться в 2026–2030 гг. Но о полномасштабном коммерческом использовании технологии к этому сроку говорить не приходится не только в РФ, но и во всем мире.
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Фото на обложке: Aleksandrasova /
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