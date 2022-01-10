Средний минимальный тариф на мобильную связь за год снизился на 15%

В России за 2021 год средний минимальный тариф на сотовую связь снизился на 15% — до 278 рублей. Однако операторы увеличивают стоимость других тарифов, чтобы перевести абонентов на собственные подписки.
Дешевле всего связь в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском округе, Сахалинской области и Москве. Это следует из исследования Content Review, с результатами которого ознакомился «Коммерсантъ».
Самая дорогая мобильная связь оказалась в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.
Тарифы с минимальным пакетом услуг подешевели из-за отказа от безлимитных тарифов и запуска Tele2 и МТС дешевых новогодних предложений, считают в Content Review. На снижение цен повлияла жесткая конкуренция, пояснили газете в Tele2.
Однако операторы поднимают цены на тарифы с большим пакетом услуг. В начале января МТС сообщила часть абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей.
В конце декабря абоненты «Вымпелкома» также возмущались, что оператор поднял стоимость некоторых тарифов в Ярославской области и Краснодарском крае.
МТС объяснила увеличение стоимости тратами на содержание и строительство сетей, увеличением цен на электричество и услуги подрядчиков. Цены вырастут на 25% тарифов, добавили в компании.
Глава Content Review Сергей Половников считает, что операторы планируют перевести абонентов на собственные подписки, в которых есть онлайн-кинотеатры и другие сервисы, поэтому делают использование одного дорогого тарифа невыгодным.
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Фото на обложке: Unsplash
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