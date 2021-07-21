Каждый третий россиянин сталкивался с денежными штрафами на работе — исследование

Почти треть опрошенных россиян заявили, что на их работе действовала система штрафов. При этом 45% респондентов не знают, что такие штрафы запрещены трудовым законодательством.

Чуть менее трети россиян (31%) сталкивались с денежными штрафами на работе, а не затронула такая практика 69% респондентов, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». Исследование проводилось в июле среди 5 тысяч человек старше 18 лет о штрафах на работе.

При этом из тех, кто сталкивался со штрафами, вычеты из зарплаты получали только 22%, а остальные 78% не были подвергнуты взысканиям лично. Большинство респондентов (68%) говорили, что штрафы от работодателей составляли до 1 тысячи руб., 19% называли сумму от 1 тысячи до 3 тысяч руб., 8% — 3-5 тысяч руб., а 10% — более 5 тысяч руб.

Чаще всего штрафы на работе выписывали за ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей — об этом сообщили 38% респондентов. Еще 27% рассказали о взысканиях за опоздания, 18% — за нарушение техники безопасности, а 13% — за недостачу. Со штрафами за ненадлежащее обращение с клиентами и не соответствующий дресс-коду внешний вид участники исследования сталкивались реже — 10 и 6%.

При этом 55% граждан знают, что денежные штрафы для сотрудников запрещены трудовым законодательством. Оставшиеся же 45% о таком запрете не слышали.

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Фото: wutzkohphoto / Shutterstock