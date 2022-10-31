Назван эффективный и быстрый способ накопить деньги

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос назвал самый эффективный и быстрый способ, как накопить капитал. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что самый верный путь к солидным сбережениям заключается в регулярном откладывании фиксированный суммы от своего дохода.

Россиянам со стабильным заработком он посоветовал выделять на эти цели 10-30% от месячного дохода. Для тех, чей заработок не является регулярным, специалист порекомендовал применить тот же принцип, но откладывать определенное количество денег реже.

При этом сумма не должна быть чересчур обременительной. Помимо этого, следует сохранять деньги от незапланированных поступлений, например, от подработки или продажи вещей.

Быстро сформировать «сбитую» подушку безопасности смогут те, кто откладывает около 50% своего дохода, сказал Манжос. Эксперт добавил, что размер накоплений на непредвиденный случай должен быть равен доходу за один-три месяца. Минимальная «денежная подушка» должна позволять комфортно существовать на протяжении полугода, подытожил Манжос.

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