В капитал сервиса для управления финансами на маркетплейсах Money Sellers вошел новый участник

Сервис для управления финансами на маркетплейсах Money Sellers расширил список учредителей. В капитал компании вошел инвестор и эксперт в области разработки ПО Александр Соколов. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Эксперты, отвечая на вопрос необходимости таких сервисов, говорят, что они удачно встраиваются в экосистему площадок, «разгружая» маркетплейсы и помогая селлерам разобраться с расчетом и анализом сложных финансовых показателей.

По данным системы «Контур.Фокус», в 2020 году Александр Соколов зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, основной вид деятельности — разработка компьютерного ПО. Он также является учредителем медучреждений ООО «Наномед Космо» и ООО «Наномед Плюс» в Иркутске.

С 27 июня 2024 года Александру Соколову принадлежит 3,34% ООО «Маниселлерс». Доли основателей проекта Сергея Костюхина и Егора Глухих, которым принадлежало по 27%, уменьшились до 26,1%, Романа Калинкина — с 23,33% до 22,55%, Ивана Городилова — с 18% до 17,4%, Станислава Кутузова — с 4,67% до 4,51%.

Гендиректор компании Сергей Костюхин подтвердил RB.RU факт сделки, но подробности не раскрыл. По его словам, компания продолжает «уверенно расти х2 от месяца к месяцу с момента старта продаж».

«Рынок маркетплейсов претерпевает изменения, а сервисы управлениями финансами становятся все больше востребованными, так как маржа снижается. Поэтому сейчас лучшее время инвестировать в сервисы, что повышают финансовую эффективность селлеров. Так произошло и с Александром Соколовым, который присоединился к Money Sellers, купив небольшую долю», — сообщил он.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын предположил, что доля могла обойтись Александру Соколову в 2 млн рублей. Вся компания, по его оценкам, может стоить 60 млн рублей.

«Эти величины получены исходя из выручки и величины чистых активов ООО «Маниселлерс» с использованием средних по российским публичным компаниям ИТ-сектора мультипликаторам, а также дисконтов за непубличность и чистый убыток», — отметил аналитик.

В 2023 году выручка ООО «Маниселлерс» составила 4,5 млн рублей, чистый убыток — 928 тыс. рублей.

Эксперт на рынке рекламных технологий Виталий Герко, отвечая на вопрос об актуальности подобных сервисов, сказал, что маркетплейсам трудно обработать все запросы — от настройки магазина до услуг фулфилмента — самостоятельно, даже если каждый из более 500 тыс. продавцов на Ozon и Wildberries создаст всего одну в неделю.

Маркетплейсам нужны технологические партнеры, которые будут забирать на себя часть подобных задач. Поэтому проекты, как MoneySellers, органично встраиваются в общую экосистему площадок. Они помогают селлерам разобраться с расчетом и анализом сложных финансовых показателей (EBITDA, рентабельность, чистая прибыль и.т.д.), необходимых для оценки финансового здоровья бизнеса и принятия стратегических решений, отметил он.

Money Sellers создана 2022 года управляющими партнерами финансовой консалтинговой компании BisnesKruche Сергеем Костюхиным и Егором Глухих и основателем клуба cеллеров MpSellers, собственником компании Septivit Иваном Городиловым.

В ближайшее время в Money Sellers планируют расширять интеграции с «Яндекс Маркетом» и «Мегамаркетом». К концу 2024 года компания намерена увеличить число активных селлеров на платформе до 1000.

Фото на обложке: Money Sellers / Telegram