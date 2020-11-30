Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Правительство России продлило на год мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

О продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано на сайте кабмина.

Правительство России продлило на год мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Поручение продлить острочку на проверки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей на весь 2021 год давал в конце октября президент России Владимир Путин. Сегодня в ходе оперативного совещания с вице-премьерами Мишустин сообщил, что подписал соответствующее постановление.

«Правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса ещё на один год — до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей», — пояснил глава кабмина.

После введения ограничения плановых проверок весной 2020 года их число сократилось на 45,7% по сравнению с 2019 годом.

Как и ранее, мораторий не будет действовать на проверки субъектов малого предпринимательства, объекты контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому риску, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля, поясняет Минэкономразвития.

Фото: vaalaa / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 ноября 2020

Онлайн-олимпиада MAXIMUM

30 ноября 2020

Акселератор «Носороги НТИ»

30 ноября 2020

Blockchain.Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма