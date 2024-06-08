Мосбиржа проинвестирует инвестактивность в столичном регионе

Одно из них — с Фондом «Московский инновационный кластер», а также с Фондом развития венчурного инвестирования города Москвы. Оно предусматривает совместную работу по стимулированию инвестиционной активности в столичном регионе.
Соглашение заключили на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ’24). Оно также направлено на привлечение новых эмитентов на Мосбирже, касается поддержки технологических компаний при выходе на биржевой и внебиржевой рынки. Также будет развиваться программа по возмещению вложений для физических лиц, инвестирующих в стартапы и инновационные компании.
«Сегодня Москва лидирует среди всех субъектов Российской Федерации по уровню развития высокотехнологичного сегмента экономики. Фонд «Московский инновационный кластер» и Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы помогли без преувеличения сотням малых и средних инновационных предприятий, оказав им содействие в привлечении инвестиций на ранних этапах», — заявил Владимир Крекотень, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи.
Эксперт в комментарии RB.RU также отметил, что многие из этих компаний уже достигли «стадии зрелости», которая предполагает выход на рынок капитала для финансирования дальнейшего развития. Целью соглашения – способствовать выходу эмитентов высокотехнологичного сектора путем создания дополнительных льгот и стимулов.
Отметим, что Московская биржа — крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
Ранее мы писали о том, что Мосбиржа допустила запуск торгов в выходные дни. На данный момент они проводятся только в будни.
Фото на обложке: virin000 /
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