Московских кинематографистов научат искать финансирование и выстраивать стратегию

Начался прием заявок на участие в Moscow Film Accelerator. Кинематографистов научат разбираться в юридических и правовых вопросах, особенностях продакшена, маркетинга и позиционирования, выстраивать собственную предпринимательскую стратегию и искать финансирование.

Акселератор состоит из двух бесплатных программ, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Открытая» включает в себя шесть мероприятий с участием ведущих практиков рынка сериального контента. Она продлится с 18 июня по 30 июля 2021 года, в ней может принять участие любой желающий.

Для участия в «закрытой» программе приглашаются индивидуальные предприниматели и московские компании с профилем в сфере кино- и видеопроизводства. Обучение в программе под руководством экспертов рынка сериального контента пройдет с 13 августа по 9 ноября 2021 года.

В программу попадут 20 творческих команд, которые пройдут путь от идеи к созданию полноценного пакета сериального проекта, после чего лучшие из них получат возможность выйти на итоговый питчинг Demo Day и презентовать потенциальным инвесторам (представителям продюсерских центров, продакшен-компаний, ТВ-каналов и онлайн-кинотеатров) свой проект.

Заявки для участия в «Закрытой» программе пройдут два отбора: технический — на соответствие формальным требованиям и творческий — на соответствие потенциалу заявки актуальным драматургическим, художественным, маркетинговым, коммерческим индустриальным ожиданиям.

Заявку на участие в Moscow Film Accelerator можно подать на сайте. Для участия в «Открытой» программе необходимо регистрироваться на каждое мероприятие отдельно. Это можно сделать до 29 июля включительно. Для участия в «Закрытой» программе необходимо зарегистрироваться до 30 июля включительно.

Фото: Unsplash