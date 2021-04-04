В Positive Technologies описали новую схему телефонного мошенничества

Мошенники изобрели новый способ обмана россиян. Они представляются сотрудниками кредитных организаций и предлагают сделать вклад под высокий процент.

Злоумышленники изобрели новый способ обмана россиян. Они представляются сотрудниками кредитных организаций и предлагают сделать вклад под высокий процент.

Тем, кто заинтересовался, присылают ссылку на страницу так называемого ими онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль. Об этом сообщает «РИА Новости».

Корреспондент агентства получил письмо от Сбербанка, в котором говорилось: «Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка».

Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева рассказала, что данная схема является универсальной. Ее используют злоумышленники, чтобы получить доступ к онлайн-банку. При этом они могут присылать письма на электронную почту или звонить жертвам.

«Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка», — отметила она.

По мнению экспертов, злоумышленники обратили внимание на вклады, так как россияне уже запомнили, что по телефону никому нельзя сообщать коды подтверждения из смс и push-уведомлений. При этом они могут не узнать мошеннический сайт.

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Фото: OlegRi/shutterstock