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Продолжается прием заявок в новый трек «Московского акселератора» в сфере маркетинга

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В Москве продолжается прием заявок на участие в треке MarTech программы «Московский акселератор». Он посвящен развитию стартапов в области маркетинга. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР), при поддержке которого реализуется программа.

Продолжается прием заявок в новый трек «Московского акселератора» в сфере маркетинга

Для участия в программе приглашаются стартапы, реализующие проекты по направлениям:

  • «релевантность предложений»,
  • «эффективность маркетинга»,
  • «автоматизация обслуживания клиентов»,
  • Data analytics,
  • «нейромаркетинг»,
  • «новые продукты для клиентов “Мегафона”».

«Мегафон» является партнером программы.

Новость дополняется.

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