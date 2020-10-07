В Москве продолжается прием заявок на участие в треке MarTech программы «Московский акселератор». Он посвящен развитию стартапов в области маркетинга. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР), при поддержке которого реализуется программа.

Продолжается прием заявок в новый трек «Московского акселератора» в сфере маркетинга