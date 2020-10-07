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Продолжается прием заявок в новый трек «Московского акселератора» в сфере маркетинга
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Екатерина Кочкина
В Москве продолжается прием заявок на участие в треке MarTech программы «Московский акселератор». Он посвящен развитию стартапов в области маркетинга. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР), при поддержке которого реализуется программа.
Продолжается прием заявок в новый трек «Московского акселератора» в сфере маркетингаЕкатерина Кочкина
Для участия в программе приглашаются стартапы, реализующие проекты по направлениям:
- «релевантность предложений»,
- «эффективность маркетинга»,
- «автоматизация обслуживания клиентов»,
- Data analytics,
- «нейромаркетинг»,
- «новые продукты для клиентов “Мегафона”».
«Мегафон» является партнером программы.
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